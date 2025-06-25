У цей день наші предки допомагали нужденним. Про заборони й прикмети на 25 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Православний календар на червень 2025 року: які свята відзначатимуть українці
День пам'яті святої преподобномучениці Февронії
Вона жила у III столітті, коли відбувалися гоніння на християн за часів правління імператора Діоклетіана. Февронія зростала у монастирі в місті Сіваполі, де її виховувала тітка. Свята була надзвичайно побожною та часто читала Святе Письмо, а її шанобливе ставлення до Бога навернуло багатьох язичників до віри в Христа, зокрема молоду вдову Ієрію. Одного дня до монастиря прибули воїни, які переслідували християн. Важкохвора Февронія залишилася у громаді, тому жінку схопили. Святу намагалися змусити зректися Христа та вшанувати язичницьких богів, але вона відмовилася. Через це Февронію стратили.
Що не можна робити
- Не варто займатися важкою фізичною працею, бо тоді накличете нещастя в родину.
- Не слід кудись переїжджати.
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не варто відмовляти у допомозі бідним і нужденним.
Народні прикмети
- Якщо на небі побачите веселку, то скоро піде дощ.
- Якщо сьогодні буде спекотно, то цьогоріч очікуйте поганого врожаю.
- Якщо надворі хмарно, то така погода протримається ще кілька тижнів.
- Якщо на вулиці помітите конюшину, то незабаром буде злива.
Що ще відзначають
День митника України. Його щорічно відзначають 25 червня. У цей день заведено вітати фахівців, які борються з контрабандою, сприяють зовнішньоекономічним зв'язкам і захищають національні інтереси.
Міжнародний день моряка. Його почали відзначати з 2011 року. Це свято вшановує внесок моряків у світову торгівлю та економіку.