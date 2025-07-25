25 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна лінуватися

25 липня віряни вшановують День Успіння праведної Анни, матері Діви Марії. Протягом тривалого часу жінка не могла завагітніти, але постійні молитви й прохання допомогли їй здобути Божу милість.

У цей день наші предки збирали росу, бо вірили, що вона має особливу силу. Про заборони й прикмети на 25 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці

Вона народилася в побожній родині священника та його дружини, які походили з роду Левія. Чоловіком Анни став праведний Йоаким, нащадок царя Давида. Подружжя жило в Назареті й довгі роки залишалося бездітним, що було великою скорботою для них і причиною осуду з боку суспільства. Попри біль і приниження, Йоаким та Анна не втрачали віри. Вони щиро молилися та сподівалися на Божу милість. І одного разу їхні молитви були почуті, адже Ангел Господній сповістив, що в них народиться донька, яку благословить увесь людський рід. Так, згодом з'явилася на світ Марія – майбутня Пресвята Богородиця. Після введення доньки до Єрусалимського храму Йоаким прожив ще кілька років, а Анна відійшла у вічність у 70-річному віці.

Що не можна робити?

Не варто лінуватися та байдикувати, бо тоді не досягнете успіху.

Не можна займатися важкою фізичною працею, особливо вагітним жінкам.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то взимку часто сніжитиме.

Якщо помітите багато птахів, то зима буде теплою.

Якщо вранці роса замерзне, то зима буде суворою.

Якщо надворі холодно, то осінь буде дощовою.

Що ще відзначають

Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпнозу. Його щорічно відзначають 25 липня. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про дію гіпнозу.