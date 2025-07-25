У цей день наші предки збирали росу, бо вірили, що вона має особливу силу. Про заборони й прикмети на 25 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці

Вона народилася в побожній родині священника та його дружини, які походили з роду Левія. Чоловіком Анни став праведний Йоаким, нащадок царя Давида. Подружжя жило в Назареті й довгі роки залишалося бездітним, що було великою скорботою для них і причиною осуду з боку суспільства. Попри біль і приниження, Йоаким та Анна не втрачали віри. Вони щиро молилися та сподівалися на Божу милість. І одного разу їхні молитви були почуті, адже Ангел Господній сповістив, що в них народиться донька, яку благословить увесь людський рід. Так, згодом з'явилася на світ Марія – майбутня Пресвята Богородиця. Після введення доньки до Єрусалимського храму Йоаким прожив ще кілька років, а Анна відійшла у вічність у 70-річному віці.

Що не можна робити?

  • Не варто лінуватися та байдикувати, бо тоді не досягнете успіху.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею, особливо вагітним жінкам.
  • Не варто лихословити та конфліктувати.
  • Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні піде дощ, то взимку часто сніжитиме.
  • Якщо помітите багато птахів, то зима буде теплою.
  • Якщо вранці роса замерзне, то зима буде суворою.
  • Якщо надворі холодно, то осінь буде дощовою.

Що ще відзначають

Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпнозу. Його щорічно відзначають 25 липня. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про дію гіпнозу.