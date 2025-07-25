В этот день наши предки собирали росу, потому что верили, что она имеет особую силу. О запретах и приметах на 25 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.
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Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы
Она родилась в набожной семье священника и его жены, которые происходили из рода Левия. Мужем Анны стал праведный Иоаким, потомок царя Давида. Супруги жили в Назарете и долгие годы оставались бездетными, что было большой скорбью для них и причиной осуждения со стороны общества. Несмотря на боль и унижения, Иоаким и Анна не теряли веры. Они искренне молились и надеялись на Божью милость. И однажды их молитвы были услышаны, ведь Ангел Господень возвестил, что у них родится дочь, которую благословит весь человеческий род. Так, впоследствии появилась на свет Мария – будущая Пресвятая Богородица. После введения дочери в Иерусалимский храм Иоаким прожил еще несколько лет, а Анна отошла в вечность в 70-летнем возрасте.
Что нельзя делать?
- Не стоит лениться и бездельничать, потому что тогда не достигнете успеха.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно беременным женщинам.
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то зимой часто будет идти снег.
- Если заметите много птиц, то зима будет теплой.
- Если утром роса замерзнет, то зима будет суровой.
- Если на улице холодно, то осень будет дождливой.
Что еще отмечают
Международный день здоровья, счастья и гипноза. Его ежегодно отмечают 25 июля. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей о действии гипноза.