В этот день наши предки собирали росу, потому что верили, что она имеет особую силу. О запретах и приметах на 25 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Мефодия.

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Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы

Она родилась в набожной семье священника и его жены, которые происходили из рода Левия. Мужем Анны стал праведный Иоаким, потомок царя Давида. Супруги жили в Назарете и долгие годы оставались бездетными, что было большой скорбью для них и причиной осуждения со стороны общества. Несмотря на боль и унижения, Иоаким и Анна не теряли веры. Они искренне молились и надеялись на Божью милость. И однажды их молитвы были услышаны, ведь Ангел Господень возвестил, что у них родится дочь, которую благословит весь человеческий род. Так, впоследствии появилась на свет Мария – будущая Пресвятая Богородица. После введения дочери в Иерусалимский храм Иоаким прожил еще несколько лет, а Анна отошла в вечность в 70-летнем возрасте.

Что нельзя делать?

Не стоит лениться и бездельничать, потому что тогда не достигнете успеха.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно беременным женщинам.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то зимой часто будет идти снег.

Если заметите много птиц, то зима будет теплой.

Если утром роса замерзнет, то зима будет суровой.

Если на улице холодно, то осень будет дождливой.

Что еще отмечают

Международный день здоровья, счастья и гипноза. Его ежегодно отмечают 25 июля. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей о действии гипноза.