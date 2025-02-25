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25 лютого, 07:00
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25 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна лягати спати вдень

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 25 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Константинопольського.
  • Сьогодні також відзначають День української жінки.

25 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. Він протягом 22 років керував церквою.

У цей день наші предки йшли до храму, де молилися святим та просили в них здоров'я. Про заборони й прикмети на 25 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого Тарасія, архієпископа Константинопольського

Він народився у Константинополі та здобув там гарну освіту. Тарасій працював радником імператора Костянтина VI Багрянородного. Тоді велася активна боротьба проти використання ікон, а патріархом Константинопольським був святитель Павло. Втім, якось чоловік вирішив передати управління церквою Тарасію у 784 році. Відтоді він неодноразово допомагав бідним і нужденним, витрачаючи своє майно на добрі справи. Також Тарасій побудував монастир на протоці Босфор, де його поховали у 806 році.

Що не можна робити

  • Не варто байдикувати.
  • Не можна займатися важкою фізичною працею.
  • Не рекомендується лягати спати вдень, бо тоді скоро захворієте.
  • Не слід бажати комусь зла.

Народні прикмети

  • Якщо надворі гарна погода, то влітку часто дощитиме.
  • Якщо сьогодні вітряно, то очікуйте потепління.
  • Якщо випаде сніг, то весна прийде пізно.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то найближчим часом буде холодно.

Що ще відзначають

День української жінки. Його щорічно відзначають 25 лютого. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день народилася видатна українська письменниця та громадська діячка Леся Українка, яка стала символом сили, мудрості та незламності. Це свято має вшанувати внесок жінок у розвиток суспільства, культури, науки та боротьбу за незалежність.