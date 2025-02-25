25 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна лягати спати вдень
- 25 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Константинопольського.
- Сьогодні також відзначають День української жінки.
25 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. Він протягом 22 років керував церквою.
У цей день наші предки йшли до храму, де молилися святим та просили в них здоров'я. Про заборони й прикмети на 25 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого Тарасія, архієпископа Константинопольського
Він народився у Константинополі та здобув там гарну освіту. Тарасій працював радником імператора Костянтина VI Багрянородного. Тоді велася активна боротьба проти використання ікон, а патріархом Константинопольським був святитель Павло. Втім, якось чоловік вирішив передати управління церквою Тарасію у 784 році. Відтоді він неодноразово допомагав бідним і нужденним, витрачаючи своє майно на добрі справи. Також Тарасій побудував монастир на протоці Босфор, де його поховали у 806 році.
Що не можна робити
- Не варто байдикувати.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендується лягати спати вдень, бо тоді скоро захворієте.
- Не слід бажати комусь зла.
Народні прикмети
- Якщо надворі гарна погода, то влітку часто дощитиме.
- Якщо сьогодні вітряно, то очікуйте потепління.
- Якщо випаде сніг, то весна прийде пізно.
- Якщо сьогодні піде дощ, то найближчим часом буде холодно.
Що ще відзначають
День української жінки. Його щорічно відзначають 25 лютого. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день народилася видатна українська письменниця та громадська діячка Леся Українка, яка стала символом сили, мудрості та незламності. Це свято має вшанувати внесок жінок у розвиток суспільства, культури, науки та боротьбу за незалежність.