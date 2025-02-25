25 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна лягати спати вдень

25 лютого віряни вшановують пам'ять святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. Він протягом 22 років керував церквою.

У цей день наші предки йшли до храму, де молилися святим та просили в них здоров'я. Про заборони й прикмети на 25 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого Тарасія, архієпископа Константинопольського

Він народився у Константинополі та здобув там гарну освіту. Тарасій працював радником імператора Костянтина VI Багрянородного. Тоді велася активна боротьба проти використання ікон, а патріархом Константинопольським був святитель Павло. Втім, якось чоловік вирішив передати управління церквою Тарасію у 784 році. Відтоді він неодноразово допомагав бідним і нужденним, витрачаючи своє майно на добрі справи. Також Тарасій побудував монастир на протоці Босфор, де його поховали у 806 році.

Що не можна робити

Не варто байдикувати.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується лягати спати вдень, бо тоді скоро захворієте.

Не слід бажати комусь зла.

Народні прикмети

Якщо надворі гарна погода, то влітку часто дощитиме.

Якщо сьогодні вітряно, то очікуйте потепління.

Якщо випаде сніг, то весна прийде пізно.

Якщо сьогодні піде дощ, то найближчим часом буде холодно.

Що ще відзначають

День української жінки. Його щорічно відзначають 25 лютого. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день народилася видатна українська письменниця та громадська діячка Леся Українка, яка стала символом сили, мудрості та незламності. Це свято має вшанувати внесок жінок у розвиток суспільства, культури, науки та боротьбу за незалежність.