В этот день наши предки шли в храм, где молились святым и просили у них здоровья. О запретах и приметах на 25 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого Тарасия, архиепископа Константинопольского

Он родился в Константинополе и получил там хорошее образование. Тарасий работал советником императора Константина VI Багрянородного. Тогда велась активная борьба против использования икон, а патриархом Константинопольским был святитель Павел. Впрочем, как-то мужчина решил передать управление церковью Тарасию в 784 году. С тех пор он неоднократно помогал бедным и нуждающимся, тратя свое имущество на добрые дела. Также Тарасий построил монастырь на проливе Босфор, где его похоронили в 806 году.

Что нельзя делать

Не стоит бездельничать.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не рекомендуется ложиться спать днем, потому что тогда скоро заболеете.

Не следует желать кому-то зла.

Народные приметы

Если на улице хорошая погода, то летом часто будет идти дождь.

Если сегодня ветрено, то ожидайте потепления.

Если выпадет снег, то весна придет поздно.

Если сегодня пойдет дождь, то в ближайшее время будет холодно.

Что еще отмечают

День украинской женщины. Его ежегодно отмечают 25 февраля. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день родилась выдающаяся украинская писательница и общественный деятель Леся Украинка, которая стала символом силы, мудрости и несокрушимости. Этот праздник должен почтить вклад женщин в развитие общества, культуры, науки и борьбу за независимость.