25 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна ходити босоніж вдома

25 травня віряни відзначають Третє віднайдення голови святого пророка Івана Предтечі. Святиню знайшли в Команах і перенесли її до Константинополя.

У цей день наші предки проводили час у сімейному колі. Про заборони й прикмети на 25 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.

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Третє віднайдення голови Івана Предтечі

Це сталося приблизно у 850 році. Після заслання святого Івана Золотоустого в Константинополі почалися заворушення, тому голову Івана Предтечі вирішили перенести до міста Емеса. Втім, згодом розпочалися напади сарацинів, тому святиню перевезли в Комани. У період іконоборства голову святого сховали в землі, щоб зберегти її від знищення. Якось патріарх Ігнатій побачив видіння, в якому розкрилося місцеперебування святині. За наказом імператора голову Предтечі знайшли в Команах, а пізніше – урочисто перенесли до Константинополя і поклали в придворній церкві. Наразі святиня зберігається на святій горі Афон.

Що не можна робити

Не слід займатися прибиранням в оселі.

Не можна ходити босоніж вдома, бо тоді привабите хвороби в родину.

Не варто лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується виходити на вулицю після заходу сонця.

Народні прикмети

Якщо надворі спекотно, то восени часто дощитиме.

Якщо почуєте спів птахів, то незабаром буде тепло.

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода триватиме весь наступний тиждень.

Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають

День філолога. Його щорічно відзначають 25 травня. Це професійне свято вшановує працю лінгвістів, перекладачів, літературознавців, викладачів мови та тих, хто сприяє збереженню мовного багатства та культурної спадщини рідної країни.

День хіміка. Це свято відзначають в останню неділю травня. У цей день вітають працівників хімічної та нафтохімічної промисловостей України.

День Києва. Його святкують в останню неділю травня, а цьогоріч воно припадає на 25 травня. Столиця України відзначає 1543-річчя, тому в Києві влаштовують різноманітні культурні заходи, зокрема виставки, благодійні акції та концерти.