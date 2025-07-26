Яке церковне свято у суботу, 26 липня: чому сьогодні не можна шити й вишивати
- 26 липня віряни вшановують пам'ять святого мученика Єрмолая, якого стратили за відданість Богу.
- Сьогодні також відзначають День дядька й тітки.
26 липня віряни вшановують пам'ять святого мученика Єрмолая. Його стратили через відданість Богу.
У цей день наші предки збирали врожай. Про заборони й прикмети на 26 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Дивіться також Календар релігійних свят на липень 2025 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті святого мученика Єрмолая
Він був священником у Никодимії в III столітті. Після жорстокого гоніння християн імператором Максиміаном Єрмолай разом з іншими вірянами почав переховуватися. Чоловік продовжував проповідувати віру серед людей. Одного разу він зустрів молодого язичника та навернув його християнства, а потім охрестив. Однак згодом почалися нові переслідування, через що святого схопили. Єрмолая змушували зректися Христа та принести жертви ідолам, але той відмовився. У зв'язку з цим, через деякий час його стратили.
Що не можна робити?
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати, бо тоді скоротите собі тривалість життя.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід позичати або брати гроші в борг.
- Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
Народні прикмети
- Якщо побачите зозулю, то осінь буде пізньою.
- Якщо надворі сонячно, то скоро піде дощ.
- Якщо помітите росу на траві, то осінь прийде рано.
- Якщо ввечері на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.
Що ще відзначають?
День дядька й тітки. Його щорічно відзначають 26 липня. Це свято спершу встановили у США, а згодом воно поширилося іншими країнами світу.