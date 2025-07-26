У цей день наші предки збирали врожай. Про заборони й прикмети на 26 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Єрмолая

Він був священником у Никодимії в III столітті. Після жорстокого гоніння християн імператором Максиміаном Єрмолай разом з іншими вірянами почав переховуватися. Чоловік продовжував проповідувати віру серед людей. Одного разу він зустрів молодого язичника та навернув його християнства, а потім охрестив. Однак згодом почалися нові переслідування, через що святого схопили. Єрмолая змушували зректися Христа та принести жертви ідолам, але той відмовився. У зв'язку з цим, через деякий час його стратили.

Що не можна робити?

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати, бо тоді скоротите собі тривалість життя.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід позичати або брати гроші в борг.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Народні прикмети

Якщо побачите зозулю, то осінь буде пізньою.

Якщо надворі сонячно, то скоро піде дощ.

Якщо помітите росу на траві, то осінь прийде рано.

Якщо ввечері на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають?

День дядька й тітки. Його щорічно відзначають 26 липня. Це свято спершу встановили у США, а згодом воно поширилося іншими країнами світу.