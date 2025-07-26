В этот день наши предки собирали урожай. О запретах и приметах на 26 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Ермолая

Он был священником в Никодимии в III веке. После жестокого гонения христиан императором Максимианом Ермолай вместе с другими верующими начал скрываться. Мужчина продолжал проповедовать веру среди людей. Однажды он встретил молодого язычника и обратил его в христианство, а затем крестил. Однако впоследствии начались новые преследования, из-за чего святого схватили. Ермолая заставляли отречься от Христа и принести жертвы идолам, но тот отказался. В связи с этим, через некоторое время его казнили.

Что нельзя делать?

Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует занимать или брать деньги в долг.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Народные приметы

Если увидите кукушку, то осень будет поздней.

Если на улице солнечно, то скоро пойдет дождь.

Если заметите росу на траве, то осень придет рано.

Если вечером на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают?

День дяди и тети. Его ежегодно отмечают 26 июля. Этот праздник сначала установили в США, а впоследствии он распространился другими странами мира.