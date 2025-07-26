В этот день наши предки собирали урожай. О запретах и приметах на 26 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого мученика Ермолая

Он был священником в Никодимии в III веке. После жестокого гонения христиан императором Максимианом Ермолай вместе с другими верующими начал скрываться. Мужчина продолжал проповедовать веру среди людей. Однажды он встретил молодого язычника и обратил его в христианство, а затем крестил. Однако впоследствии начались новые преследования, из-за чего святого схватили. Ермолая заставляли отречься от Христа и принести жертвы идолам, но тот отказался. В связи с этим, через некоторое время его казнили.

Что нельзя делать?

  • Не стоит заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не следует занимать или брать деньги в долг.
  • Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Народные приметы

  • Если увидите кукушку, то осень будет поздней.
  • Если на улице солнечно, то скоро пойдет дождь.
  • Если заметите росу на траве, то осень придет рано.
  • Если вечером на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают?

День дяди и тети. Его ежегодно отмечают 26 июля. Этот праздник сначала установили в США, а впоследствии он распространился другими странами мира.