Яке церковне свято у середу, 26 лютого: чому сьогодні не можна знайомитися з новими людьми

26 лютого віряни вшановують пам'ять святого Порфирія, архієпископа Газького. Він упродовж життя утверджував християнство в Палестині.

У цей день наші предки встановлювали годівнички для птахів. Про заборони й прикмети на 26 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті святого Порфирія, архієпископа Газького

Він народився у заможній родині у Солуні, в Македонії. Чоловік здобув гарну освіту, але вирішив присвятити своє життя служінню Богові. Порфирій вирушив до Єгипту та почав працювати на Нітрійській горі, а згодом оселився в Йорданській пустелі. Там він здійснював подвиги, поки сильно не захворів. Тоді уві сні до Порфирія з'явився Ісус, після чого чоловік одужав. Після смерті єпископа Гази цю посаду обійняв святий. Порфирій проповідував християнство та навертав язичників до віри. Протягом життя єпископ захищав християн від утисків ідолопоклонників. Він помер у глибокій старості, приблизно у 420 році.

Що не можна робити

Не можна знайомитися з новими людьми, бо спілкування з ними принесе лише нещастя.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не рекомендується починати ремонт.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо на небі добре видно зорі, то влітку буде спекотно.

Якщо сьогодні випаде сніг, весна буде холодною.

Якщо надворі вітряно, то очікуйте відлиги.

Що ще відзначають

День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Це свято відзначають з 2020 року, бо саме тоді Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ. Що цікаво, дату цього дня обрали невипадково. Річ у тім, що саме 26 лютого 2014 року кримські татари та українці вийшли на мітинг у місті Сімферополь з метою заявити світу про територіальну цілісність України.