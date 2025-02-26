В этот день наши предки устанавливали кормушки для птиц. О запретах и приметах на 26 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной церкви Украины.

Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого Порфирия, архиепископа Газского

Он родился в богатой семье в Солуни, в Македонии. Мужчина получил хорошее образование, но решил посвятить свою жизнь служению Богу. Порфирий отправился в Египет и начал работать на Нитрийской горе, а затем поселился в Иорданской пустыне. Там он совершал подвиги, пока сильно не заболел. Тогда во сне к Порфирию явился Иисус, после чего мужчина выздоровел. После смерти епископа Газы эту должность занял святой. Порфирий проповедовал христианство и обращал язычников к вере. В течение жизни епископ защищал христиан от притеснений идолопоклонников. Он умер в глубокой старости, примерно в 420 году.

Что нельзя делать

Нельзя знакомиться с новыми людьми, потому что общение с ними принесет только несчастье.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Не рекомендуется начинать ремонт.

Не следует заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.

Народные приметы

Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.

Если на небе хорошо видны звезды, то летом будет жарко.

Если сегодня выпадет снег, весна будет холодной.

Если на улице ветрено, то ожидайте оттепели.

Что еще отмечают

День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот праздник отмечают с 2020 года, потому что именно тогда Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ. Что интересно, дату этого дня выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 26 февраля 2014 года крымские татары и украинцы вышли на митинг в городе Симферополь с целью заявить миру о территориальной целостности Украины.