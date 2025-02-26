В этот день наши предки устанавливали кормушки для птиц. О запретах и приметах на 26 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Волынскую епархию Православной церкви Украины.
Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти святого Порфирия, архиепископа Газского
Он родился в богатой семье в Солуни, в Македонии. Мужчина получил хорошее образование, но решил посвятить свою жизнь служению Богу. Порфирий отправился в Египет и начал работать на Нитрийской горе, а затем поселился в Иорданской пустыне. Там он совершал подвиги, пока сильно не заболел. Тогда во сне к Порфирию явился Иисус, после чего мужчина выздоровел. После смерти епископа Газы эту должность занял святой. Порфирий проповедовал христианство и обращал язычников к вере. В течение жизни епископ защищал христиан от притеснений идолопоклонников. Он умер в глубокой старости, примерно в 420 году.
Что нельзя делать
- Нельзя знакомиться с новыми людьми, потому что общение с ними принесет только несчастье.
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
- Не рекомендуется начинать ремонт.
- Не следует заниматься рукоделием, в частности шить и вышивать.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет хороший урожай.
- Если на небе хорошо видны звезды, то летом будет жарко.
- Если сегодня выпадет снег, весна будет холодной.
- Если на улице ветрено, то ожидайте оттепели.
Что еще отмечают
День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот праздник отмечают с 2020 года, потому что именно тогда Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ. Что интересно, дату этого дня выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 26 февраля 2014 года крымские татары и украинцы вышли на митинг в городе Симферополь с целью заявить миру о территориальной целостности Украины.