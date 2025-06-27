27 червня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна вирушати в далекі подорожі

27 червня віряни вшановують пам'ять преподобного Самсона. Він віддано служив Господу та допомагав людям.

У цей день наші предки викидали старі речі та ловили рибу. Про заборони й прикмети на 27 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Самсона

Він народився в Римі у знатній та заможній родині. Хлопець здобув гарну освіту, тому почав займатися лікарською справою та безплатно допомагати бідним і хворим. Після смерті батьків Самсон роздав усе своє майно та обрав шлях подвижника, вирішивши присвятити власне життя молитві та служінню ближнім. Згодом чоловік оселився у Константинополі, де приймав мандрівників і старців у своєму домі. За доброту Самсон здобув дар зцілення, тому зміг вилікувати імператора, коли той тяжко занедужав. Святий відійшов у вічність приблизно у 530 році.

Що не можна робити

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна вирушати у далекі подорожі, бо тоді незабаром станеться біда.

Не варто одружуватися.

Не рекомендується лихословити, пліткувати та брехати.

Народні прикмети

Якщо надворі ясно, то літо буде спекотним.

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода протримається до кінця червня.

Якщо побачите на небі веселку, то осінь буде теплою.

Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають

Всесвітній день рибальства. Його щорічно відзначають 27 червня, починаючи з 1985 року. Це свято встановили в Італії у 1984-му, на Міжнародній конференції з регулювання і розвитку рибальства.