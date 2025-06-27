В этот день наши предки выбрасывали старые вещи и ловили рыбу. О запретах и приметах на 27 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти преподобного Самсона

Он родился в Риме в знатной и богатой семье. Парень получил хорошее образование, поэтому начал заниматься врачебным делом и бесплатно помогать бедным и больным. После смерти родителей Самсон раздал все свое имущество и выбрал путь подвижника, решив посвятить свою жизнь молитве и служению ближним. Впоследствии мужчина поселился в Константинополе, где принимал путешественников и старцев в своем доме. За доброту Самсон получил дар исцеления, поэтому смог вылечить императора, когда тот тяжело заболел. Святой отошел в вечность примерно в 530 году.

Что нельзя делать

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя отправляться в дальние путешествия, потому что тогда вскоре произойдет беда.

Не стоит жениться.

Не рекомендуется сквернословить, сплетничать и врать.

Народные приметы

Если на улице ясно, то лето будет жарким.

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продержится до конца июня.

Если увидите на небе радугу, то осень будет теплой.

Если на небе плохо видно звезды, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

Всемирный день рыболовства. Его ежегодно отмечают 27 июня, начиная с 1985 года. Этот праздник установили в Италии в 1984-м, на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства.