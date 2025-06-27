У цей день наші предки викидали старі речі та ловили рибу. Про заборони й прикмети на 27 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Самсона

Він народився в Римі у знатній та заможній родині. Хлопець здобув гарну освіту, тому почав займатися лікарською справою та безплатно допомагати бідним і хворим. Після смерті батьків Самсон роздав усе своє майно та обрав шлях подвижника, вирішивши присвятити власне життя молитві та служінню ближнім. Згодом чоловік оселився у Константинополі, де приймав мандрівників і старців у своєму домі. За доброту Самсон здобув дар зцілення, тому зміг вилікувати імператора, коли той тяжко занедужав. Святий відійшов у вічність приблизно у 530 році.

Що не можна робити

  • Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не можна вирушати у далекі подорожі, бо тоді незабаром станеться біда.
  • Не варто одружуватися.
  • Не рекомендується лихословити, пліткувати та брехати.

Народні прикмети

  • Якщо надворі ясно, то літо буде спекотним.
  • Якщо сьогодні піде дощ, то така погода протримається до кінця червня.
  • Якщо побачите на небі веселку, то осінь буде теплою.
  • Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають

Всесвітній день рибальства. Його щорічно відзначають 27 червня, починаючи з 1985 року. Це свято встановили в Італії у 1984-му, на Міжнародній конференції з регулювання і розвитку рибальства.