У цей день наші предки викидали старі речі та ловили рибу. Про заборони й прикмети на 27 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті преподобного Самсона
Він народився в Римі у знатній та заможній родині. Хлопець здобув гарну освіту, тому почав займатися лікарською справою та безплатно допомагати бідним і хворим. Після смерті батьків Самсон роздав усе своє майно та обрав шлях подвижника, вирішивши присвятити власне життя молитві та служінню ближнім. Згодом чоловік оселився у Константинополі, де приймав мандрівників і старців у своєму домі. За доброту Самсон здобув дар зцілення, тому зміг вилікувати імператора, коли той тяжко занедужав. Святий відійшов у вічність приблизно у 530 році.
Що не можна робити
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
- Не можна вирушати у далекі подорожі, бо тоді незабаром станеться біда.
- Не варто одружуватися.
- Не рекомендується лихословити, пліткувати та брехати.
Народні прикмети
- Якщо надворі ясно, то літо буде спекотним.
- Якщо сьогодні піде дощ, то така погода протримається до кінця червня.
- Якщо побачите на небі веселку, то осінь буде теплою.
- Якщо на небі погано видно зорі, то цьогоріч буде неврожай.
Що ще відзначають
Всесвітній день рибальства. Його щорічно відзначають 27 червня, починаючи з 1985 року. Це свято встановили в Італії у 1984-му, на Міжнародній конференції з регулювання і розвитку рибальства.