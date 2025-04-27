27 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна носити чорний одяг
- 27 квітня вшановують пам'ять преподобного Стефана, який служив Господу.
- Сьогодні також відзначають Всесвітній день дизайну.
27 квітня вшановують пам'ять преподобного Стефана, ігумена Печерського, єпископа Володимир-Волинського. Він займався будівництвом церкви та віддано служив Господу.
У цей день наші предки вирушали на прогулянку разом з родинами. Про заборони й прикмети на 27 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
Цікаво Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці
День пам'яті преподобного Стефана, ігумена Печерського, єпископа Володимир-Волинського
Він народився у заможній родині. Після смерті батьків хлопець вирішив присвятити своє життя служінню Богові, тому роздав своє майно й вступив до Києво-Печерського монастиря. Там Стефан став учнем преподобного Феодосія Печерського. Завдяки таланту святого обрали керівником монастирського хору, а згодом – ігуменом. Стефан займався будівництвом кам'яної церкви та облаштуванням місця для поминальних богослужінь у печерах. Однак через внутрішній конфлікт ігумен був змушений залишити монастир. Через деякий час преподобний зайняв Володимир-Волинську єпископську кафедру. Стефан продовжував вести подвижницький спосіб життя, проповідувати християнське вчення та допомагати бідним. Преподобний відійшов до Господа 27 квітня 1094 року.
Що не можна робити
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не слід носити чорний одяг, бо притягнете невдачі.
- Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.
- Не рекомендується виходити з оселі ввечері.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо небо безхмарне, то влітку буде вітряно.
- Якщо вночі на небі добре видно зірки, то очікуйте незабаром негоди.
- Якщо побачите веселку на небі, то літо буде спекотним.
Що ще відзначають
Всесвітній день дизайну. Його щорічно відзначають 27 квітня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1963 році, заснували Міжнародну раду дизайну. Це свято вшановує вплив дизайну на соціальний, економічний і культурний розвиток та внесок дизайнерів у всьому світі.
Детальніше про інші міжнародні свята квітня 2025 року – читайте в нашому матеріалі.