У цей день наші предки вирушали на прогулянку разом з родинами. Про заборони й прикмети на 27 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Цікаво Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті преподобного Стефана, ігумена Печерського, єпископа Володимир-Волинського

Він народився у заможній родині. Після смерті батьків хлопець вирішив присвятити своє життя служінню Богові, тому роздав своє майно й вступив до Києво-Печерського монастиря. Там Стефан став учнем преподобного Феодосія Печерського. Завдяки таланту святого обрали керівником монастирського хору, а згодом – ігуменом. Стефан займався будівництвом кам'яної церкви та облаштуванням місця для поминальних богослужінь у печерах. Однак через внутрішній конфлікт ігумен був змушений залишити монастир. Через деякий час преподобний зайняв Володимир-Волинську єпископську кафедру. Стефан продовжував вести подвижницький спосіб життя, проповідувати християнське вчення та допомагати бідним. Преподобний відійшов до Господа 27 квітня 1094 року.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід носити чорний одяг, бо притягнете невдачі.

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати.

Не рекомендується виходити з оселі ввечері.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо небо безхмарне, то влітку буде вітряно.

Якщо вночі на небі добре видно зірки, то очікуйте незабаром негоди.

Якщо побачите веселку на небі, то літо буде спекотним.

Що ще відзначають

Всесвітній день дизайну. Його щорічно відзначають 27 квітня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1963 році, заснували Міжнародну раду дизайну. Це свято вшановує вплив дизайну на соціальний, економічний і культурний розвиток та внесок дизайнерів у всьому світі.

Детальніше про інші міжнародні свята квітня 2025 року – читайте в нашому матеріалі.