В этот день наши предки отправлялись на прогулку вместе с семьями. О запретах и приметах на 27 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы
День памяти преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимир-Волынского
Он родился в зажиточной семье. После смерти родителей парень решил посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому раздал свое имущество и поступил в Киево-Печерский монастырь. Там Стефан стал учеником преподобного Феодосия Печерского. Благодаря таланту святого избрали руководителем монастырского хора, а впоследствии – игуменом. Стефан занимался строительством каменной церкви и обустройством места для поминальных богослужений в пещерах. Однако из-за внутреннего конфликта игумен был вынужден покинуть монастырь. Через некоторое время преподобный занял Владимир-Волынскую епископскую кафедру. Стефан продолжал вести подвижнический образ жизни, проповедовать христианское учение и помогать бедным. Преподобный отошел ко Господу 27 апреля 1094 года.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует носить черную одежду, потому что притянете неудачи.
- Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.
- Не рекомендуется выходить из дома вечером.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет обильный урожай.
- Если небо безоблачное, то летом будет ветрено.
- Если ночью на небе хорошо видны звезды, то ожидайте вскоре непогоды.
- Если увидите радугу на небе, то лето будет жарким.
Что еще отмечают
Всемирный день дизайна. Его ежегодно отмечают 27 апреля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1963 году, основали Международный совет дизайна. Этот праздник чествует влияние дизайна на социальное, экономическое и культурное развитие и вклад дизайнеров во всем мире.
Подробнее о других международных праздниках апреля 2025 года – читайте в нашем материале.