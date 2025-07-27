27 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна позичати сіль

27 липня віряни вшановують пам'ять святого великомученика Пантелеймона. Він вважається покровителем лікарів і всіх хворих.

У цей день наші предки продовжували збирати врожай у полі. Про заборони й прикмети на 27 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого великомученика Пантелеймона

Він народився в місті Нікомидії. Його мати була християнкою, але померла дуже рано. Саме тому батько виховував Пантелеймона як язичника та віддав здобувати лікарську освіту. Юнак виявився дуже здібним і навіть привернув увагу імператора. Втім, познайомившись зі священником Єрмолаєм, Пантелеймон увірував у Христа. Одного разу він помолився за мертву дитину, яку вкусила змія, і сталося диво – малюк воскрес. Після цього Пантелеймон охрестився і почав зцілювати людей молитвою безплатно. Однак якось імператор дізнався про діяльність святого, тому наказав його схопити. Пантелеймона катували, але нічого не завдавало йому шкоди. Зрештою його стратили, але, за легендою, замість крові, з рани мученика потекло молоко, а дерево, до якого Пантелеймон був прив'язаний, дало плоди.

Що не можна робити?

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Не варто позичати сіль, бо тоді привабите негаразди в життя.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо побачите багато жолудів, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо помітите росу на траві, то очікуйте потепління.

Якщо на небі добре видно зорі, то зима буде ранньою.

Якщо надворі тепло, то серпень буде спекотним.

Що ще відзначають?

День медичного працівника в Україні. Його щорічно відзначають 27 липня, починаючи з 2023 року. Тоді Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ, щоб відмежуватися від російських традицій святкування цього важливого дня.