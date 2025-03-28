28 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна виносити сміття ввечері

28 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Нового. Він мав дар чудотворення, тому міг зцілювати хвороби та виганяти бісів з людей.

У цей день наші предки чистили штучні водойми від льоду. Про заборони й прикмети на 28 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті преподобного Іларіона Нового

Він жив приблизно у VIII столітті. Іларіон ще з дитинства цікавився вивченням релігії, тому у дорослому віці остаточно вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Чоловік пішов до монастиря й за свою діяльність здобув можливість стати пресвітером, а згодом – настоятелем релігійної громади Пелекита, що в Малій Азії. Що цікаво, Іларіон також мав дар чудотворення, тому до нього часто зверталися за допомогою бідні й нужденні. Святий ніколи не відмовляв їм, тому виганяв злих духів з людей та зцілював хвороби. Однак за часів правління імператора Костянтина V Копроніма відбувалося іконоборство, з яким не погоджувався Іларіон. Одного дня за ці погляди святого схопили та вбили.

Що не можна робити

Не можна лихословити та конфліктувати.

Не варто брати або позичати гроші в борг.

Не рекомендується думати про погане.

Не слід виносити сміття ввечері, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде холодно.

Якщо надворі тепло, то очікуйте гарних новин.

Якщо на вулиці сонячно, то весна буде теплою.

Якщо на небі добре видно зорі, то у цьому році буде рясний врожай.

Що ще відзначають

День географа. Це професійне свято для фахівців, які роблять великий внесок у науку та дослідження навколишнього середовища. У цей день українці вшановують досягнення науковців у географії та сприяють підвищенню інтересу до цієї галузі серед молоді.