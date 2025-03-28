У цей день наші предки чистили штучні водойми від льоду. Про заборони й прикмети на 28 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.
Не пропустіть Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті преподобного Іларіона Нового
Він жив приблизно у VIII столітті. Іларіон ще з дитинства цікавився вивченням релігії, тому у дорослому віці остаточно вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Чоловік пішов до монастиря й за свою діяльність здобув можливість стати пресвітером, а згодом – настоятелем релігійної громади Пелекита, що в Малій Азії. Що цікаво, Іларіон також мав дар чудотворення, тому до нього часто зверталися за допомогою бідні й нужденні. Святий ніколи не відмовляв їм, тому виганяв злих духів з людей та зцілював хвороби. Однак за часів правління імператора Костянтина V Копроніма відбувалося іконоборство, з яким не погоджувався Іларіон. Одного дня за ці погляди святого схопили та вбили.
Що не можна робити
- Не можна лихословити та конфліктувати.
- Не варто брати або позичати гроші в борг.
- Не рекомендується думати про погане.
- Не слід виносити сміття ввечері, бо тоді позбудетеся сімейного щастя.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде холодно.
- Якщо надворі тепло, то очікуйте гарних новин.
- Якщо на вулиці сонячно, то весна буде теплою.
- Якщо на небі добре видно зорі, то у цьому році буде рясний врожай.
Що ще відзначають
День географа. Це професійне свято для фахівців, які роблять великий внесок у науку та дослідження навколишнього середовища. У цей день українці вшановують досягнення науковців у географії та сприяють підвищенню інтересу до цієї галузі серед молоді.