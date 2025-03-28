В этот день наши предки чистили искусственные водоемы ото льда. О запретах и приметах на 28 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной церкви Украины.
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День памяти преподобного Илариона Нового
Он жил примерно в VIII веке. Илларион еще с детства интересовался изучением религии, поэтому во взрослом возрасте окончательно решил посвятить свою жизнь служению Богу. Мужчина пошел в монастырь и за свою деятельность получил возможность стать пресвитером, а впоследствии – настоятелем религиозной общины Пелекита, что в Малой Азии. Что интересно, Иларион также имел дар чудотворения, поэтому к нему часто обращались за помощью бедные и нуждающиеся. Святой никогда не отказывал им, поэтому изгонял злых духов из людей и исцелял болезни. Однако во времена правления императора Константина V Копронима происходило иконоборчество, с которым не соглашался Иларион. Однажды за эти взгляды святого схватили и убили.
Что нельзя делать
- Нельзя сквернословить и конфликтовать.
- Не стоит брать или занимать деньги в долг.
- Не рекомендуется думать о плохом.
- Не следует выносить мусор вечером, потому что тогда лишитесь семейного счастья.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то летом будет холодно.
- Если на улице тепло, то ожидайте хороших новостей.
- Если на улице солнечно, то весна будет теплой.
- Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.
Что еще отмечают
День географа. Это профессиональный праздник для специалистов, которые делают большой вклад в науку и исследование окружающей среды. В этот день украинцы чествуют достижения ученых в географии и способствуют повышению интереса к этой области среди молодежи.