Яке церковне свято у понеділок, 28 квітня: чому сьогодні не можна проколювати вуха
- 28 квітня вшановують святих мучеників Максима, Дади і Квінтиліана, які відмовилися поклонятися ідолам і були вбиті.
- Сьогодні також відзначають День працівників швидкої медичної допомоги в Україні.
28 квітня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Максима, Дади й Квінтиліана. Вони відмовилися поклонятися ідолам, тому їх жорстоко вбили.
У цей день наші предки займалися повсякденними справами вдома. Про заборони й прикмети на 28 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святих мучеників Максима, Дади й Квінтиліана
На межі III – IV століть, за часів правління імператора Діоклетіана, християн змушували приносити жертви язичницьким богам. Під час великого свята в місті Доростолі намісники правителя наказали всім поклонитися ідолам. Дада, Максим і Квінтиліан відмовилися й повернулися до свого села Озовії. Коли чоловіки молилися, то їх заарештували та привели на суд. На допиті святі мужньо визнали себе християнами. Один з намісників запропонував Максиму стати жерцем Зевса, але той рішуче відмовився, висміявши язичницьких богів. Даду і Квінтиліану теж пропонували зрадити віру, та вони залишилися вірними Христу. Після довгих тортур і ув'язнення, мученики прийняли свою смерть. Чоловіків вбили мечем у рідному селі.
Що не можна робити
- Не варто лихословити та конфліктувати.
- Не можна стригти волосся і нігті.
- Не слід проколювати вуха, щоб не накликати хвороби.
- Не рекомендується сваритися та сперечатися з незнайомими людьми.
Народні прикмети
- Якщо надворі вітряно, то влітку буде холодно.
- Якщо сьогодні тепла погода, то восени буде гарний врожай.
- Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте на потепління.
- Якщо береза вже розпустилася, то літо буде сухим.
Що ще відзначають
День працівників швидкої медичної допомоги в Україні. Його щорічно відзначають 28 квітня. Це свято вшановує фахівців, які щодня рятують життя людей. Головна мета цього дня – нагадати про важливість роботи працівників швидкої медичної допомоги, які виконують благородну справу.
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