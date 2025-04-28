У цей день наші предки займалися повсякденними справами вдома. Про заборони й прикмети на 28 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих мучеників Максима, Дади й Квінтиліана

На межі III – IV століть, за часів правління імператора Діоклетіана, християн змушували приносити жертви язичницьким богам. Під час великого свята в місті Доростолі намісники правителя наказали всім поклонитися ідолам. Дада, Максим і Квінтиліан відмовилися й повернулися до свого села Озовії. Коли чоловіки молилися, то їх заарештували та привели на суд. На допиті святі мужньо визнали себе християнами. Один з намісників запропонував Максиму стати жерцем Зевса, але той рішуче відмовився, висміявши язичницьких богів. Даду і Квінтиліану теж пропонували зрадити віру, та вони залишилися вірними Христу. Після довгих тортур і ув'язнення, мученики прийняли свою смерть. Чоловіків вбили мечем у рідному селі.

Що не можна робити

Не варто лихословити та конфліктувати.

Не можна стригти волосся і нігті.

Не слід проколювати вуха, щоб не накликати хвороби.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з незнайомими людьми.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то влітку буде холодно.

Якщо сьогодні тепла погода, то восени буде гарний врожай.

Якщо почуєте спів птахів, то очікуйте на потепління.

Якщо береза вже розпустилася, то літо буде сухим.

Що ще відзначають

День працівників швидкої медичної допомоги в Україні. Його щорічно відзначають 28 квітня. Це свято вшановує фахівців, які щодня рятують життя людей. Головна мета цього дня – нагадати про важливість роботи працівників швидкої медичної допомоги, які виконують благородну справу.

Зазначимо, наша редакція раніше розповідала про інші свята квітня 2025 року.