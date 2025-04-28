В этот день наши предки занимались повседневными делами дома. О запретах и приметах на 28 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святых мучеников Максима, Дады и Квинтилиана

На рубеже III – IV веков, во времена правления императора Диоклетиана, христиан заставляли приносить жертвы языческим богам. Во время большого праздника в городе Доростоле наместники правителя приказали всем поклониться идолам. Дада, Максим и Квинтилиан отказались и вернулись в свою деревню Озовию. Когда мужчины молились, то их арестовали и привели на суд. На допросе святые мужественно признали себя христианами. Один из наместников предложил Максиму стать жрецом Зевса, но тот решительно отказался, высмеяв языческих богов. Даду и Квинтилиану тоже предлагали предать веру, но они остались верными Христу. После долгих пыток и заключения, мученики приняли свою смерть. Мужчин убили мечом в родном селе.

Что нельзя делать

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Не следует прокалывать уши, чтобы не навлечь болезни.

Не рекомендуется ссориться и спорить с незнакомыми людьми.

Народные приметы

Если на улице ветрено, то летом будет холодно.

Если сегодня теплая погода, то осенью будет хороший урожай.

Если услышите пение птиц, то ожидайте потепления.

Если береза уже распустилась, то лето будет сухим.

Что еще отмечают

День работников скорой медицинской помощи в Украине. Его ежегодно отмечают 28 апреля. Этот праздник чествует специалистов, которые ежедневно спасают жизни людей. Главная цель этого дня – напомнить о важности работы работников скорой медицинской помощи, которые выполняют благородное дело.

Отметим, наша редакция ранее рассказывала о других праздниках апреля 2025 года.