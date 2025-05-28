Яке церковне свято у середу, 28 травня: чому сьогодні не можна відчиняти вікна вдома

28 травня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Микити, єпископа Халкідонського. Він не підтримував іконоборство, тому зазнав страшних мук.

У цей день наші предки доглядали за свійськими тваринами. Про заборони й прикмети на 28 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті преподобного Микити, єпископа Халкідонського

Він жив приблизно у VIII – на початку IX століть та був єпископом міста Халкідон. Микита ніколи не відмовляв у допомозі нужденним та завжди піклувався про сиріт і вдів. За часів правління імператора Лева Вірменина, який підтримував іконоборство, святий викривав єресь і переконував людей вшановувати образи Христа. У зв'язку з цим, правитель наказав схопити Микиту та почати катувати його. Після цього святого заслали, де він згодом і помер. Відомо, що після смерті єпископа люди збиралися навколо його мощей, щоб зцілитися від хвороб.

Що не можна робити

Не слід сваритися та сперечатися з близькими.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується відчиняти вікна вдома, бо тоді нечиста сила зайде у будинок.

Не варто лихословити та конфліктувати.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо сьогодні на вулиці гарна погода, то вона протриває до кінця тижня.

Якщо побачите зграю птахів, то скоро піде дощ.

Якщо на землі помітите багато мурах, то незабаром буде вітряно.

Що ще відзначають

Всеукраїнський день краєзнавства. Його щорічно відзначають з 2017 року за ініціативою Національної спілки краєзнавців України.

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