Яке церковне свято у середу, 28 травня: чому сьогодні не можна відчиняти вікна вдома
- 28 травня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Микити, єпископа Халкідонського.
- Сьогодні також відзначають Всеукраїнський день краєзнавства.
28 травня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Микити, єпископа Халкідонського. Він не підтримував іконоборство, тому зазнав страшних мук.
У цей день наші предки доглядали за свійськими тваринами. Про заборони й прикмети на 28 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
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День пам'яті преподобного Микити, єпископа Халкідонського
Він жив приблизно у VIII – на початку IX століть та був єпископом міста Халкідон. Микита ніколи не відмовляв у допомозі нужденним та завжди піклувався про сиріт і вдів. За часів правління імператора Лева Вірменина, який підтримував іконоборство, святий викривав єресь і переконував людей вшановувати образи Христа. У зв'язку з цим, правитель наказав схопити Микиту та почати катувати його. Після цього святого заслали, де він згодом і помер. Відомо, що після смерті єпископа люди збиралися навколо його мощей, щоб зцілитися від хвороб.
Що не можна робити
- Не слід сваритися та сперечатися з близькими.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендується відчиняти вікна вдома, бо тоді нечиста сила зайде у будинок.
- Не варто лихословити та конфліктувати.
Народні прикмети
- Якщо надворі вітряно, то цьогоріч буде щедрий врожай.
- Якщо сьогодні на вулиці гарна погода, то вона протриває до кінця тижня.
- Якщо побачите зграю птахів, то скоро піде дощ.
- Якщо на землі помітите багато мурах, то незабаром буде вітряно.
Що ще відзначають
Всеукраїнський день краєзнавства. Його щорічно відзначають з 2017 року за ініціативою Національної спілки краєзнавців України.
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