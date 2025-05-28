В этот день наши предки ухаживали за домашними животными. О запретах и приметах на 28 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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День памяти преподобного Никиты, епископа Халкидонского

Он жил примерно в VIII – начале IX веков и был епископом города Халкидон. Никита никогда не отказывал в помощи нуждающимся и всегда заботился о сиротах и вдовах. Во времена правления императора Льва Армянина, который поддерживал иконоборчество, святой обличал ересь и убеждал людей почитать образы Христа. В связи с этим, правитель приказал схватить Никиту и начать пытать его. После этого святого сослали, где он впоследствии и умер. Известно, что после смерти епископа люди собирались вокруг его мощей, чтобы исцелиться от болезней.

Что нельзя делать

Не следует ссориться и спорить с близкими.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не рекомендуется открывать окна дома, потому что тогда нечистая сила зайдет в дом.

Не стоит сквернословить и конфликтовать.

Народные приметы

Если на улице ветрено, то в этом году будет щедрый урожай.

Если сегодня на улице хорошая погода, то она продлится до конца недели.

Если увидите стаю птиц, то скоро пойдет дождь.

Если на земле заметите много муравьев, то вскоре будет ветрено.

Что еще отмечают

Всеукраинский день краеведения. Его ежегодно отмечают с 2017 года по инициативе Национального союза краеведов Украины.

О других международных праздниках мая 2025 года – читайте далее в нашем материале.