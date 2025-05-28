В этот день наши предки ухаживали за домашними животными. О запретах и приметах на 28 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
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День памяти преподобного Никиты, епископа Халкидонского
Он жил примерно в VIII – начале IX веков и был епископом города Халкидон. Никита никогда не отказывал в помощи нуждающимся и всегда заботился о сиротах и вдовах. Во времена правления императора Льва Армянина, который поддерживал иконоборчество, святой обличал ересь и убеждал людей почитать образы Христа. В связи с этим, правитель приказал схватить Никиту и начать пытать его. После этого святого сослали, где он впоследствии и умер. Известно, что после смерти епископа люди собирались вокруг его мощей, чтобы исцелиться от болезней.
Что нельзя делать
- Не следует ссориться и спорить с близкими.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не рекомендуется открывать окна дома, потому что тогда нечистая сила зайдет в дом.
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
Народные приметы
- Если на улице ветрено, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если сегодня на улице хорошая погода, то она продлится до конца недели.
- Если увидите стаю птиц, то скоро пойдет дождь.
- Если на земле заметите много муравьев, то вскоре будет ветрено.
Что еще отмечают
Всеукраинский день краеведения. Его ежегодно отмечают с 2017 года по инициативе Национального союза краеведов Украины.
О других международных праздниках мая 2025 года – читайте далее в нашем материале.