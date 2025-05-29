29 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна розпочинати нові справи

29 травня віряни відзначають Вознесіння Господнє. Це одне з найголовніших свят у християнстві, яке завжди припадає на 40-й день після Великодня.

У цей час наші предки нерідко справляли весілля. Про заборони й прикмети на 29 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Вознесіння Господнє 2025

Вознесіння Господнє символізує перемогу духовного над тілесним. Згідно з Євангелієм, у цей день Ісус Христос востаннє з'явився апостолам після Свого воскресіння. Спаситель благословив учнів і піднявся на небеса. Так, завершився Його земний шлях, а людство отримало надію на порятунок і вічне життя.

У це свято віряни традиційно йдуть до церкви. Вважається, що у цей день Господь чує молитви та прохання усіх вірян, але важливо звертатися до Ісуса Христа щиро. В Україні на Вознесіння Господнє також заведено випікати "драбинки" – обрядове печиво у формі східців, які символізують шлях Ісуса на небеса.

Що не можна робити

Не варто конфліктувати та пліткувати.

Не можна думати про погане та сумувати.

Не слід вирушати в далеку подорож.

Не рекомендується розпочинати нові справи, бо тоді привабите невдачі.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то у вересні буде тепло.

Якщо на вулиці туманно, то незабаром потеплішає.

Якщо сьогодні спекотно, то очікуйте дощів.

Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають

Міжнародний день миротворців ООН. Його щорічно відзначать 29 травня з 2002 року за ініціативою Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. В Україні почали святкувати цей день у 2003-му після того, як тодішній президент підписав відповідний Указ.

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