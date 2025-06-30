Яке церковне свято у понеділок, 30 червня: чому сьогодні не можна лихословити
- 30 червня віряни вшановують Собор славних і всехвальних дванадцяти апостолів.
- Сьогодні також відзначають Всесвітній день соціальних мереж, заснований у 2010 році.
30 червня віряни вшановують Собор славних і всехвальних дванадцяти апостолів. Вони були найближчими учнями Ісуса Христа, які проповідували в усьому світі.
У цей день наші предки збирали лікарські трави у лісі. Про заборони й прикмети на 30 червня – розповідає LifeStyle24 з посилання на Православний церковний календар.
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Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів
Сьогодні, 30 червня, віряни вшановують пам'ять дванадцятьох найближчих учнів Ісуса Христа – святих апостолів. Серед них: Петро, Андрій, Яків, Іван, Пилип, Варфоломій, Матвій, Тома, Яків, Тадей, Симон і Маттій. Після Зішестя Святого Духа на апостолів, кожен з них отримав дар проповідувати Слово Боже різними мовами, поширюючи християнство по всьому світу. Господь також нагородив їх чудотворною силою, на знак істинності віри та місії.
Що не можна робити
- Не слід вживати алкоголь.
- Не можна стригти волосся та нігті.
- Не варто займатися важкою фізичною роботою.
- Не рекомендується конфліктувати та лихословити, бо тоді проведете весь рік у сварках.
Народні прикмети
- Якщо на траві помітите росу, то день буде теплим.
- Якщо почуєте спів птахів, то літо буде спекотним.
- Якщо надворі туманно, то очікуйте на потепління.
- Якщо на вулиці холодно, то зима буде суворою.
Що ще відзначають
Всесвітній день соціальних мереж. Його щорічно відзначають 30 червня. Це свято заснували за ініціативою однієї з медіакомпаній у США, у 2010 році.
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