У цей день наші предки збирали лікарські трави у лісі. Про заборони й прикмети на 30 червня – розповідає LifeStyle24 з посилання на Православний церковний календар.

Дивіться також Календар релігійних свят на липень 2025 року: що відзначатимуть українці

Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів

Сьогодні, 30 червня, віряни вшановують пам'ять дванадцятьох найближчих учнів Ісуса Христа – святих апостолів. Серед них: Петро, Андрій, Яків, Іван, Пилип, Варфоломій, Матвій, Тома, Яків, Тадей, Симон і Маттій. Після Зішестя Святого Духа на апостолів, кожен з них отримав дар проповідувати Слово Боже різними мовами, поширюючи християнство по всьому світу. Господь також нагородив їх чудотворною силою, на знак істинності віри та місії.

Що не можна робити

Не слід вживати алкоголь.

Не можна стригти волосся та нігті.

Не варто займатися важкою фізичною роботою.

Не рекомендується конфліктувати та лихословити, бо тоді проведете весь рік у сварках.

Народні прикмети

Якщо на траві помітите росу, то день буде теплим.

Якщо почуєте спів птахів, то літо буде спекотним.

Якщо надворі туманно, то очікуйте на потепління.

Якщо на вулиці холодно, то зима буде суворою.

Що ще відзначають

Всесвітній день соціальних мереж. Його щорічно відзначають 30 червня. Це свято заснували за ініціативою однієї з медіакомпаній у США, у 2010 році.

Про міжнародні та професійні свята липня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.