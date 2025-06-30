В этот день наши предки собирали лекарственные травы в лесу. О запретах и приметах на 30 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов

Сегодня, 30 июня, верующие чтят память двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа – святых апостолов. Среди них: Петр, Андрей, Иаков, Иван, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Фаддей, Симон и Матфей. После Сошествия Святого Духа на апостолов, каждый из них получил дар проповедовать Слово Божье на разных языках, распространяя христианство по всему миру. Господь также наградил их чудотворной силой, в знак истинности веры и миссии.

Что нельзя делать

Не следует употреблять алкоголь.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Не стоит заниматься тяжелой физической работой.

Не рекомендуется конфликтовать и сквернословить, потому что тогда проведете весь год в ссорах.

Народные приметы

Если на траве заметите росу, то день будет теплым.

Если услышите пение птиц, то лето будет жарким.

Если на улице туманно, то ожидайте потепления.

Если на улице холодно, то зима будет суровой.

Что еще отмечают

Всемирный день социальных сетей. Его ежегодно отмечают 30 июня. Этот праздник учредили по инициативе одной из медиакомпаний в США, в 2010 году.

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