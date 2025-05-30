Яке церковне свято у п'ятницю, 30 травня: чому сьогодні не можна підіймати речі з підлоги

30 травня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Ісаакія Далматського. Він напророкував смерть імператора Валента, який не захотів відкривати православні храми.

У цей день наші предки ставилися до змій з великою повагою, бо не хотіли привабити негатив у життя. Про заборони й прикмети на 30 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Ісаакія Далматського

Він жив у IV столітті. За часів правління імператора Валента відбувалися переслідування християн. Ісаакій захищав віру в Бога, тому вирішив покинути монастир, де служив Господу, та вирушити до Константинополя. Там святий знайшов Валента та намагався переконати його відкрити православні храми. Втім, імператор відмовився це робити, тому наказав кинути Ісаакія в рів, а потім – ув'язнити. Після цього святий напророкував смерть правителя у вогні, якщо той не відчинить храми. Валент знову його не послухав, через що вирушив у похід проти готів, де загинув у хатині, яка згоріла. У зв'язку з цим, Ісаакія звільнили, визнали пророком та почали поважати у народі.

Що не можна робити

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна агресивно поводитися зі зміями.

Не варто давати порожні обіцянки.

Не рекомендується підіймати речі з підлоги, бо тоді притягнете невдачі.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо побачите веселку, то у червні буде спекотно.

Якщо надворі вітряно, то найближчим часом буде холодно.

Якщо на небі погано видно зорі, то очікуйте негоди.

Що ще відзначають

День жіночої емансипації. Його щорічно відзначають 30 травня. За однією з версій, цю дату обрали на честь Жанни д'Арк, яка загинула саме у цей день, у 1431 році. Згідно з другою теорією, 30 травня 1932 року у Німеччині прийняли "Закон про юридичне положення жінок-чиновників".

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, у деяких українських школах відзначають свято останнього дзвоника. З цієї нагоди наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах.