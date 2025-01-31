Яке свято у п'ятницю, 31 січня: чому сьогодні не можна виходити з дому ввечері

31 січня віряни вшановують пам'ять святих Кіра та Іоанна, мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії. Їх стратили через відданість Сину Божому.

У цей день наші предки проводили різноманітні обряди, щоб відлякати злих духів, та виготовляли обереги. Про заборони й прикмети 31 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святих мучеників Кіра, Іоанна, Афанасії та її дочок Феодотії, Феоктисти і Євдоксії

Кір народився у місті Александрії. Чоловік сповідував християнтсво та працював лікарем, тому ніколи не відмовляв у допомозі хворим. Він лікував людей та проповідував Боже вчення. Кір жив за часів правління імператора Діоклетіана, який переслідував християн, тому вирішив піти у пустелю та прийняти чернецтво. Водночас військовий Іоанн також підтримував ідеї християнства, тому захотів зустрітися зі святим. Чоловіки познайомилися в Аравії та почали разом віддано служити Богу. Одного дня Кір та Іоанн дізналися про жінку, на ім'я Афанасія, яку разом з доньками Феоктистою, Феодотією та Євдоксією схопили за небажання поклонятися ідолам. Святі вирушили на допомогу дівчатам, але правитель засудив чоловіків. Жінки зазнали страшних тортур на очах Кіра та Іоанна. Через деякий час святих також стратили.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним і бідним.

Не рекомендується виходити з дому ввечері, адже тоді привабите негаразди й біди в родину.

Не можна сперечатися та сваритися з рідними й близькими.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно зорі, то скоро буде сонячно.

Якщо горобці утеплюють гнізда, то очікуйте холодів.

Якщо почуєте як ворони каркають, то незабаром почнуться морози.

Якщо навколо сонця побачите кола, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають

Всесвітній день ювеліра. Його відзначають 31 січня. Це свято вшановує роботу фахівців, які займаються виготовленням ювелірних прикрас.

Міжнародний день зебри. Це свято створили, щоб нагадати про важливість збереження й захисту тварин. Люди мають доглядати за зебрами та сприяти їхньому розвитку.