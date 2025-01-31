В этот день наши предки проводили различные обряды, чтобы отпугнуть злых духов, и изготавливали обереги. О запретах и приметах 31 января – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святых мучеников Кира, Иоанна, Афанасии и ее дочерей Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Кир родился в городе Александрии. Мужчина исповедовал христианство и работал врачом, поэтому никогда не отказывал в помощи больным. Он лечил людей и проповедовал Божье учение. Кир жил во времена правления императора Диоклетиана, который преследовал христиан, поэтому решил уйти в пустыню и принять монашество. В то же время военный Иоанн также поддерживал идеи христианства, поэтому захотел встретиться со святым. Мужчины познакомились в Аравии и начали вместе преданно служить Богу. Однажды Кир и Иоанн узнали о женщине, по имени Афанасия, которую вместе с дочерьми Феоктистой, Феодотией и Евдоксией схватили за нежелание поклоняться идолам. Святые отправились на помощь девушкам, но правитель осудил мужчин. Женщины подверглись страшным пыткам на глазах Кира и Иоанна. Через некоторое время святых также казнили.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся и бедным.

Не рекомендуется выходить из дома вечером, ведь тогда привлечете проблемы и беды в семью.

Нельзя спорить и ссориться с родными и близкими.

Народные приметы народные приметы

Если на небе хорошо видно звезды, то скоро будет солнечно.

Если воробьи утепляют гнезда, то ожидайте холодов.

Если услышите как вороны каркают, то вскоре начнутся морозы.

Если вокруг солнца увидите круги, то в этом году будет хороший урожай.

Что еще отмечают

Всемирный день ювелира. Его отмечают 31 января. Этот праздник чествует работу специалистов, которые занимаются изготовлением ювелирных украшений.

Международный день зебры. Этот праздник создали, чтобы напомнить о важности сохранения и защиты животных. Люди должны ухаживать за зебрами и способствовать их развитию.