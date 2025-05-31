31 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна виносити сміття з дому ввечері

31 травня віряни вшановують пам'ять святого апостола від 70 Єрма. Він проповідував Євангеліє та навертав людей до християнства.

У цей день наші предки займалися посівами вівса й льону. Про заборони й прикмети на 31 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Дивіться також Православний календар на червень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого апостола від 70 Єрма

Він був одним з 70 учнів Ісуса Христа, які проповідували Святе Письмо у світі. Протягом життя Єрм здійснював подвиги та віддано служив Господу. Чоловік поширював християнство серед народу та навертав людей до віри. Також відомо, що святий написав один з ранніх християнських творів "Пастир", в якому містяться настанови. Крім цього, апостол зазнав багато труднощів від язичників, але помер мирно.

Що не можна робити

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто сперечатися та сваритися з рідними.

Не слід виносити сміття з дому ввечері, бо тоді позбудетеся щастя.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

Якщо надворі холодно, то взимку буде морозно.

Якщо на вулиці тепло, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо сьогодні туманно, то очікуйте холодів.

Якщо піде дощ, то буде гарний врожай влітку.

Що ще відзначають

Всесвітній день блондинок. Його щорічно відзначають 31 травня. За однією з версій, це свято створили американські юристки, які захотіли довести, що вони також є компетентними в юриспруденції.