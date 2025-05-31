31 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна виносити сміття з дому ввечері
- 31 травня віряни вшановують пам'ять святого апостола від 70 Єрма.
- Сьогодні також відзначають Всесвітній день блондинок.
31 травня віряни вшановують пам'ять святого апостола від 70 Єрма. Він проповідував Євангеліє та навертав людей до християнства.
У цей день наші предки займалися посівами вівса й льону. Про заборони й прикмети на 31 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті святого апостола від 70 Єрма
Він був одним з 70 учнів Ісуса Христа, які проповідували Святе Письмо у світі. Протягом життя Єрм здійснював подвиги та віддано служив Господу. Чоловік поширював християнство серед народу та навертав людей до віри. Також відомо, що святий написав один з ранніх християнських творів "Пастир", в якому містяться настанови. Крім цього, апостол зазнав багато труднощів від язичників, але помер мирно.
Що не можна робити
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто сперечатися та сваритися з рідними.
- Не слід виносити сміття з дому ввечері, бо тоді позбудетеся щастя.
- Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
Народні прикмети
- Якщо надворі холодно, то взимку буде морозно.
- Якщо на вулиці тепло, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо сьогодні туманно, то очікуйте холодів.
- Якщо піде дощ, то буде гарний врожай влітку.
Що ще відзначають
Всесвітній день блондинок. Його щорічно відзначають 31 травня. За однією з версій, це свято створили американські юристки, які захотіли довести, що вони також є компетентними в юриспруденції.