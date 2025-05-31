В этот день наши предки занимались посевами овса и льна. О запретах и приметах на 31 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого апостола от 70 Ерма

Он был одним из 70 учеников Иисуса Христа, которые проповедовали Священное Писание в мире. В течение жизни Ерм совершал подвиги и преданно служил Господу. Мужчина распространял христианство среди народа и обращал людей к вере. Также известно, что святой написал одно из ранних христианских произведений "Пастырь", в котором содержатся наставления. Кроме этого, апостол испытал много трудностей от язычников, но умер мирно.

Что нельзя делать

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит спорить и ссориться с родными.

Не следует выносить мусор из дома вечером, потому что тогда лишитесь счастья.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы

Если на улице холодно, то зимой будет морозно.

Если на улице тепло, то в этом году будет обильный урожай.

Если сегодня туманно, то ожидайте холодов.

Если пойдет дождь, то будет хороший урожай летом.

Что еще отмечают

Всемирный день блондинок. Его ежегодно отмечают 31 мая. По одной из версий, этот праздник создали американские юристки, которые захотели доказать, что они также являются компетентными в юриспруденции.