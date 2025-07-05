Яке церковне свято 5 липня: що сьогодні не можна категорично робити

Сьогодні, 5 липня, віряни вшановують святого преподобного Атанасія Атонського. Він був засновником Великої Лаври, яка стала першим організованим монастирем на Афоні.

Наші предки вважали, якщо сьогодні дощитиме, то тривала негода буде увесь місяць, а якщо буде спекотно, то варто готуватись до лютої зими, пише LifeStyle24.

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День пам'яті святого преподобного Атанасія Атонського

Атанасій народився приблизно 920 року у місті Трапезунд. Під час хрещення йому дали ім'я Авраамій. Освіту здобував у Константинополі, а вчителем був Атанасій, на честь якого потім отримав таке чернече ім'я.

Згодом чоловік повернувся до світського життя та поселився на Афоні, що було місцем для життя самітницьких ченців. Атанасій прагнув аскези, а це, своєю чергою, привернуло неабияку увагу деяких впливових осіб. Чоловік отримав підтримку навіть від візантійського імператора Никифора II Фоки.

Приблизно у 963 році заснував Велику Лавру, яка стала першим організованим монастирем на Афоні. На жаль, життя святого обірвалось через нещасний випадок. На нього обвалився купол храму під час будівництва.

Що сьогодні не можна робити

Після обіду заборонено працювати у полі, бо такими діями можна розгнівати святого.

Не можна ігнорувати прохання інших – допомога повернеться до вас зі сторицею.

Важливі справи краще не розпочинати, бо вони не дадуть результату.

Народні прикмети на 5 липня

Якщо буде спека – зима буде лютою.

Якщо зранку гримітиме, то варто чекати на короткий дощ і теплий день.

На світанку туман, то буде добрий урожай.

Якщо дощитиме, то липень переслідуватиме негода.

Що ще відзначають

У першу суботу липня щороку відзначають Міжнародний день Дніпра. Це свято започаткували екологи, громадські діячі та науковці на початку 2000-х років, адже Дніпро – третя найбільша річка у Європі. Також 5 липня згадується звільнення двох українських міст у 2014 році від рук російських окупантів – Слов'янськ і Краматорськ.

А чи знали ви, що на Буковині хрещених батьків називають нанашко та нанашка, а похресників – фін, фіїн або філин.