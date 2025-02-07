7 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна справляти весілля

7 лютого віряни вшановують пам'ять святого преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського. Він мав дар зцілення, тому часто допомагав нужденним.

У цей день наші предки не виходили з дому після заходу сонця, адже вірили, що надворі панують злі духи. Про заборони й прикмети 7 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського

Він народився у сім'ї диякона в місті Мелітополі, що в Малій Азії. Парфеній був рибалкою, який неодноразово роздавав зароблені гроші нужденним. У 18-річному віці хлопець здобув дар зцілення, тому почав творити дива й виганяти бісів з людей. Через деякий час про Парфенія дізнався Пилип, єпископ Мелітопольський, і зайнявся навчанням юнака. Хлопець старанно вивчав Святе Письмо. Згодом він став єпископом Лампсакійським, почав проповідувати християнство та навертати язичників до віри. Парфеній зцілював хвороби людей, тому швидко здобув повагу серед народу.

Що не можна робити

Не варто влаштовувати гучні вечірки.

Не слід відмовляти в допомозі нужденним.

Не рекомендується справляти весілля, бо тоді шлюб довго не протриває.

Не можна приховувати образи.

Народні прикмети

Якщо сніг випав і почав танути, то літо будо сухим.

Якщо на деревах побачите іній, то очікуйте морозів.

Якщо надворі туман, то скоро почнеться відлига.

Якщо на вулиці помітите багато ворон, то очікуйте на погіршення погоди.

Що ще відзначають

День народження вогнегасника. Перший протипожежний пристрій запатентували у Сполучених Штатах Америки у 1863 році. Тоді вогнегасник був схожий на пляшку, а пізніше вдосконалився.