В этот день наши предки не выходили из дома после захода солнца, ведь верили, что на улице царят злые духи. О запретах и приметах 7 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского

Он родился в семье диакона в городе Мелитополе, что в Малой Азии. Парфений был рыбаком, который неоднократно раздавал заработанные деньги нуждающимся. В 18-летнем возрасте парень обрел дар исцеления, поэтому начал творить чудеса и изгонять бесов из людей. Через некоторое время о Парфении узнал Филипп, епископ Мелитопольский, и занялся обучением юноши. Парень усердно изучал Священное Писание. Впоследствии он стал епископом Лампсакийским, начал проповедовать христианство и обращать язычников к вере. Парфений исцелял болезни людей, поэтому быстро получил уважение среди народа.

Что нельзя делать

Не стоит устраивать шумные вечеринки.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется справлять свадьбы, потому что тогда брак долго не продлится.

Нельзя скрывать обиды.

Народные приметы

Если снег выпал и начал таять, то лето будет сухим.

Если на деревьях увидите иней, то ожидайте морозов.

Если на улице туман, то скоро начнется оттепель.

Если на улице заметите много ворон, то ожидайте ухудшения погоды.

Что еще отмечают

День рождения огнетушителя. Первое противопожарное устройство запатентовали в Соединенных Штатах Америки в 1863 году. Тогда огнетушитель был похож на бутылку, а позже усовершенствовался.