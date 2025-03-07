​​Чому на 8 березня дарують тюльпани: запам'ятайте це

8 березня – це день, коли в повітрі відчувається весняний настрій, а на вулиці можна побачити людей, які тримають у руках яскраві букети квітів. Головним символом цього свята давно стали тюльпани, адже саме їх найчастіше дарують жінкам у це свято.

Втім, багато хто не знає, чому люди віддають перевагу цим квітам. Чому на 8 березня дарують тюльпани – розповідає 24 Канал.

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Чому на 8 березня дарують тюльпани

Одними з перших квітів, які розквітають після довгої зими, вважаються саме тюльпани. Вони уособлюють оновлення природи, ніжність і пробудження тепла. Колірна палітра тюльпанів також має особливе значення. Так, червоні квіти символізують кохання та пристрасть, жовті – радість і сонячну енергію, рожеві – турботу, а білі – чистоту та повагу.

Традиція дарувати квіти жінкам на 8 березня бере свій початок ще з моменту заснування цього свята у СРСР. В усьому світі Міжнародний жіночий день асоціюють із боротьбою жінок за рівні права. Однак у Радянському Союзі це свято втратило свій первинний зміст і перетворилося день "весни, краси та берегині домашнього вогнища". Саме тоді й виникла традиція дарувати жінкам квіти та подарунки. За однією з версій, у 1970-х роках з'явився звичай вручати дівчатам тюльпани. Якось у газеті "Известия" надрукували новину про те, що чоловік виростив для своєї дружини 40 тисяч квітів спеціально до свята 8 березня. Після цього багато людей почали асоціювати тюльпани з Міжнародним жіночим днем.

Чому на 8 березня дарують тюльпани / Фото Freepik

Яку кількість тюльпанів варто подарувати

В Україні заведено дарувати непарну кількість квітів, наприклад, 3, 5, 7 і так далі. Водночас парне число рослин традиційно використовують для траурних подій. Тому краще не купувати букети, які складаються з 2,4 чи 6 тюльпанів.

Якщо ви хочете здивувати дівчину, то зверніть увагу на велику кількість рослин у композиції. Так, букети від 15 тюльпанів і більше точно запам'ятаються вашій коханій і подарують їй гарний настрій.