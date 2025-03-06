Одним з найкращих способів висловити свою повагу, любов і вдячність дівчатам можна через квіти. Втім, вибір букета може стати непростим завданням. Які квіти варто дарувати на 8 березня – розповідає 24 Канал.

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Які квіти подарувати на 8 березня

Кожна квітка має своє значення. Найбільш традиційними квітами на 8 Березня можна сміливо назвати тюльпани. Вони символізують весну й радість, тому стануть ідеальним варіантом для привітання мами, подруг або коханої. Що цікаво, колір квітів також має свій символізм. Так, червоні рослини означають пристрасть і кохання, жовті – гарний настрій, білі – чистоту й гармонію, а рожеві – романтику. Досить гарним варіантом для подарунка є мімози, пелюстки яких асоціюються з весняним теплом і пробудженням природи.

Якщо ви хочете зробити 8 березня більш романтичним, то безпрограшний варіант – троянди. Для мами чи бабусі можна вибрати кремові відтінки букетів, які продемонструють турботу з вашого боку. Втім, якщо ви хочете підкреслити витонченість і статус, то зверніть увагу на лілії або орхідеї. Вони мають вишуканий вигляд та довго будуть тішити око, адже можуть стояти у вазі до двох тижнів.

Крім цього, чудово підходять для подарунка: гіацинти, нарциси та крокуси. Ці квіти асоціюються з новими починаннями та життєвою енергією, тому точно сподобаються мамі або дружині.

Які квіти подарувати на 8 березня / Фото Freepik

Які квіти дарувати не варто

Попри всю красу квіткового світу, є деякі рослини, які можуть бути недоречними на свято 8 березня. Так, не слід дарувати гвоздики, оскільки вони асоціюються з траурними подіями, зокрема похоронами.

Також варто уникати жовтих квітів. Річ у тім, що ці рослини асоціюються з розлукою, тому дівчина може трактувати подібний подарунок не зовсім правильно.