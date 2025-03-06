Одним из лучших способов выразить свое уважение, любовь и благодарность девушкам можно через цветы. Впрочем, выбор букета может стать непростой задачей. Какие цветы стоит дарить на 8 марта – рассказывает 24 Канал.

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Какие цветы подарить на 8 марта

Каждый цветок имеет свое значение. Наиболее традиционными цветами на 8 Марта можно смело назвать тюльпаны. Они символизируют весну и радость, поэтому станут идеальным вариантом для поздравления мамы, подруг или любимой. Что интересно, цвет цветов также имеет свой символизм. Так, красные растения означают страсть и любовь, желтые – хорошее настроение, белые – чистоту и гармонию, а розовые – романтику. Достаточно хорошим вариантом для подарка являются мимозы, лепестки которых ассоциируются с весенним теплом и пробуждением природы.

Если вы хотите сделать 8 марта более романтичным, то беспроигрышный вариант – розы. Для мамы или бабушки можно выбрать кремовые оттенки букетов, которые продемонстрируют заботу с вашей стороны. Впрочем, если вы хотите подчеркнуть изящество и статус, то обратите внимание на лилии или орхидеи. Они имеют изысканный вид и долго будут радовать глаз, ведь могут стоять в вазе до двух недель.

Кроме этого, прекрасно подходят для подарка: гиацинты, нарциссы и крокусы. Эти цветы ассоциируются с новыми начинаниями и жизненной энергией, поэтому точно понравятся маме или жене.

Какие цветы подарить на 8 марта / Фото Freepik

Какие цветы дарить не стоит

Несмотря на всю красоту цветочного мира, есть некоторые растения, которые могут быть неуместными на праздник 8 марта. Так, не следует дарить гвоздики, поскольку они ассоциируются с траурными событиями, в частности похоронами.

Также стоит избегать желтых цветов. Дело в том, что эти растения ассоциируются с разлукой, поэтому девушка может трактовать подобный подарок не совсем правильно.