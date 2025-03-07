Впрочем, многие не знают, почему люди отдают предпочтение этим цветам. Почему на 8 марта дарят тюльпаны – рассказывает 24 Канал.

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Почему на 8 марта дарят тюльпаны

Одними из первых цветов, которые расцветают после долгой зимы, считаются именно тюльпаны. Они олицетворяют обновление природы, нежность и пробуждение тепла. Цветовая палитра тюльпанов также имеет особое значение. Так, красные цветы символизируют любовь и страсть, желтые – радость и солнечную энергию, розовые – заботу, а белые – чистоту и уважение.

Традиция дарить цветы женщинам на 8 марта берет свое начало еще с момента основания этого праздника в СССР. Во всем мире Международный женский день ассоциируют с борьбой женщин за равные права. Однако в Советском Союзе этот праздник потерял свой первоначальный смысл и превратился в день "весны, красоты и хранительницы домашнего очага". Именно тогда и возникла традиция дарить женщинам цветы и подарки. По одной из версий, в 1970-х годах появился обычай вручать девушкам тюльпаны. Как-то в газете "Известия" напечатали новость о том, что мужчина вырастил для своей жены 40 тысяч цветов специально к празднику 8 марта. После этого многие люди начали ассоциировать тюльпаны с Международным женским днем.

Почему на 8 марта дарят тюльпаны / Фото Freepik

Какое количество тюльпанов стоит подарить

В Украине принято дарить нечетное количество цветов, например, 3, 5, 7 и так далее. В то же время четное число растений традиционно используют для траурных событий. Поэтому лучше не покупать букеты, которые состоят из 2,4 или 6 тюльпанов.

Если вы хотите удивить девушку, то обратите внимание на большое количество растений в композиции. Так, букеты от 15 тюльпанов и более точно запомнятся вашей любимой и подарят ей хорошее настроение.