9 лютого – яке церковне свято: чому сьогодні не можна підіймати речі з підлоги

9 лютого віряни вшановують пам'ять святого мученика Никифора. Він віддав своє життя заради друга, який зрікся Ісуса Христа.

У цей день наші предки молилися про зцілення зубного болю. Про заборони й прикмети 9 лютого – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого мученика Никифора

Він жив у місті Антіохії Сирійській разом з другом, пресвітером Саприкієм. Одного дня чоловіки посварилися, тому припинили своє спілкування. Никифор просив вибачення у Саприкія, але той відмовлявся відновлювати дружній зв'язок. Святі жили за часів гоніння християн. Саприкій віддано служив Господу, через що зазнав страждань. Чоловіка планували стратити, але Никифор благав звільнити свого друга. Саприкій злякався смерті, тому зрікся Ісуса та погодився принести жертву ідолам. Никифор був вражений вчинком колишнього друга. Проте чоловік все одно сказав катам, щоб ті вбили його, замість Саприкія. Згодом відбулася страта святого.

Що не можна робити

Не слід підіймати речі з підлоги, бо тоді привабите біди в дім.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується вживати алкоголь.

Не варто позичати або брати гроші в борг.

Народні прикмети

Якщо надворі холодно, то скоро випаде сніг.

Якщо птахи низько літатимуть, то очікуйте опадів.

Якщо свині поводяться неспокійно, то погода сильно погіршиться.

Якщо вдома вікна запітніли, то незабаром буде тепло.

Що ще відзначають

Міжнародний день стоматолога. Його щорічно відзначають 9 лютого в Україні, починаючи з 1993 року. Цю дату обрали на честь святої мучениці Аполлонії. Дівчина віддано служила Богу, але зазнала страждань через віру. Аполлонії вирвали зуби, а потім вона померла в муках.