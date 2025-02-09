В этот день наши предки молились об исцелении зубной боли. О запретах и приметах 9 февраля – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православный церковный календарь.

Не пропустите Православный календарь на февраль 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого мученика Никифора

Он жил в городе Антиохии Сирийской вместе с другом, пресвитером Саприкием. Однажды мужчины поссорились, поэтому прекратили свое общение. Никифор просил прощения у Саприкия, но тот отказывался возобновлять дружескую связь. Святые жили во времена гонения христиан. Саприкий преданно служил Господу, из-за чего претерпел страдания. Мужчину планировали казнить, но Никифор умолял освободить своего друга. Саприкий испугался смерти, поэтому отрекся от Иисуса и согласился принести жертву идолам. Никифор был поражен поступком бывшего друга. Однако мужчина все равно сказал палачам, чтобы те убили его, вместо Саприкия. Впоследствии состоялась казнь святого.

Что нельзя делать

Не следует поднимать вещи с пола, потому что тогда привлечете беды в дом.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не рекомендуется употреблять алкоголь.

Не стоит занимать или брать деньги в долг.

Народные приметы

Если на улице холодно, то скоро выпадет снег.

Если птицы будут низко летать, то ожидайте осадков.

Если свиньи ведут себя беспокойно, то погода сильно ухудшится.

Если дома окна запотели, то вскоре будет тепло.

Что еще отмечают

Международный день стоматолога. Его ежегодно отмечают 9 февраля в Украине, начиная с 1993 года. Эту дату выбрали в честь святой мученицы Аполлонии. Девушка преданно служила Богу, но претерпела страдания из-за веры. Аполлонии вырвали зубы, а потом она умерла в муках.