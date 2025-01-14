14 січня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна починати нові справи
14 січня віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії. Сьогодні також у деяких країнах відзначають Старий Новий рік.
У цей день наші предки одягалися в новий одяг та доглядали за худобою. Про заборони й прикмети 14 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.
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День пам'яті святої рівноапостольної Ніни
Вона народилася у заможній родині в Каппадокії. З самого дитинства дівчина цікавилася ідеями християнства. Одного дня Ніні наснилася Діва Марія, яка вручила їй хрест з виноградної лози й сказала вирушати до Грузії. Дівчина через деякий час поїхала до цієї країни, де почала займатися поширенням християнства серед народу. Ніна неодноразово зцілювала людей від хвороб і багато проповідувала. Завдяки діяльності святої у Грузії побудували перший християнський храм, а згодом ця віра остаточно утвердилася в державі.
Що не можна робити
- Не варто бажати іншим зла.
- Не слід починати нові справи, бо існує високий ризик невдачі.
- Не рекомендується різати домашню худобу.
- Не можна сваритися та сперечатися з рідними.
Народні прикмети
- Якщо надворі вітряно, то цьогоріч часто дощитиме.
- Якщо вранці почуєте спів півня, то весна прийде рано.
- Якщо небо хмарне, то очікуйте снігу.
- Якщо на вулиці мороз, то зовсім скоро настане потепління.
Що ще відзначають
Старий Новий рік. Це свято, яке виникло внаслідок розбіжностей між юліанським і григоріанським календарями. Старий Новий рік відзначає все менше людей, оскільки громадяни відходять від радянських традицій. Звичаї свята переплітаються зі Щедрим вечором та Святим Василем.