14 січня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна починати нові справи

14 січня віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії. Сьогодні також у деяких країнах відзначають Старий Новий рік.

У цей день наші предки одягалися в новий одяг та доглядали за худобою. Про заборони й прикмети 14 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті святої рівноапостольної Ніни

Вона народилася у заможній родині в Каппадокії. З самого дитинства дівчина цікавилася ідеями християнства. Одного дня Ніні наснилася Діва Марія, яка вручила їй хрест з виноградної лози й сказала вирушати до Грузії. Дівчина через деякий час поїхала до цієї країни, де почала займатися поширенням християнства серед народу. Ніна неодноразово зцілювала людей від хвороб і багато проповідувала. Завдяки діяльності святої у Грузії побудували перший християнський храм, а згодом ця віра остаточно утвердилася в державі.

Що не можна робити

Не варто бажати іншим зла.

Не слід починати нові справи, бо існує високий ризик невдачі.

Не рекомендується різати домашню худобу.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то цьогоріч часто дощитиме.

Якщо вранці почуєте спів півня, то весна прийде рано.

Якщо небо хмарне, то очікуйте снігу.

Якщо на вулиці мороз, то зовсім скоро настане потепління.

Що ще відзначають

Старий Новий рік. Це свято, яке виникло внаслідок розбіжностей між юліанським і григоріанським календарями. Старий Новий рік відзначає все менше людей, оскільки громадяни відходять від радянських традицій. Звичаї свята переплітаються зі Щедрим вечором та Святим Василем.