Не лише гілки дерев: що віряни несуть освячувати на Зелені свята

Вже зовсім скоро віряни відзначатимуть Зелені свята. Вони традиційно припадають на 50-й день після Великодня, тому також називаються П'ятдесятницею.

У цей день християни йдуть до церкви на святкову літургію, щоб помолитися та освятити певні речі. Що саме святять на Зелені свята – розповідає LifeStyle24.

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Що заведено святити на Зелені свята

У церквах на Трійцю переважно освячують гілки дерев, зокрема берези або липи, а також пахучі трави та польові квіти. Наприклад, м'яту, чебрець, васильки, ромашки, лепеху та конюшину. Наші предки вірили, що ці рослини мають особливу силу, тому здатні захистити дім від злих духів і хвороб й принести благословення та мир.

Після освячення зелені в храмі люди прикрашають нею свої домівки, ікони, двері та вікна. У деяких регіонах України також кладуть свіжу траву на підлогу в хаті чи в церкві як символ відродження всього живого на землі та поваги до живої природи. Що цікаво, дехто зберігає освячену зелень протягом року, роблячи з неї обереги або лікувальні настоянки.

Польові квіти / Фото David Perkins, Unsplash

Трійця 2025: історія свята

На 50-й день після Воскресіння Христа апостоли зібралися в Єрусалимі. У цей момент на них зійшов Святий Дух у вигляді вогняних язиків. Завдяки цьому учні Спасителя здобули можливість говорити різними мовами, що дозволило проповідувати Боже Слово в усьому світі.

Через деякий час містяни почули галас та захотіли дізнатися, що сталося. Саме тому апостоли вирушили до місцевих жителів і розповіли їм про цю надзвичайну подію.