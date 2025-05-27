Православний календар на червень 2025 року: які свята відзначатимуть українці
- Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, змістивши дати свят на 13 днів назад.
- Основні релігійні свята червня 2025 року: Зелені свята (Трійця), Різдво Івана Предтечі та День святих апостолів Петра і Павла.
У вересні 2023 року Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.
У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у червні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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Православний календар на червень 2025
1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним;
2 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського;
3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;
4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського;
5 червня – священномученика Доротея, єпископа Тирського;
6 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Віссаріона-чудотворця;
7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Антирського;
8 червня – Зелені свята (Трійця), перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;
9 червня – святого Кирила, архієпископа Олександрійського;
10 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського;
11 червня – святих апостолів Вартоломія і Варнави;
12 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Атонського;
13 червня – святих мучеників Акилини і Трифилія;
14 червня – святого пророка Єлисея;
15 червня – святого пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського;
16 червня – святих Отців I Вселенського Собору, святого чудотворця Тихона Аматунтського;
17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, преподобного Іпатія;
18 червня – святого мученика Леонтія;
19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього;
20 червня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського;
21 червня – святого мученика Юліана Тарсійського;
22 червня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;
23 червня – святої мучениці Агрипини;
24 червня – Різдво Івана Предтечі;
25 червня – святої преподобномучениці Февронії;
26 червня – преподобного Давида Солунського;
27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших;
28 червня – перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;
29 червня – святих апостолів Петра і Павла;
30 червня – Собор дванадцяти апостолів.
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