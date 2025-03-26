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26 березня, 13:24
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Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

Влада Пономарьова
Основні тези
  • У вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, зміщуючи дати релігійних свят на 13 днів назад.
  • У квітні 2025 року головними святами будуть: Великдень 20 квітня, Вербна неділя 13 квітня, та святого великомученика Юрія Переможця 23 квітня.

У вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у квітні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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Православний календар на квітень 2025

1 квітня – преподобної Марії Єгипетської;

2 квітня – преподобного Тита Чудотворця;

3 квітня – преподобного Микити Сповідника та мучениці Теодозії;

4 квітня – преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї;

5 квітня – святих мучеників Теодула, Агатопода та інших;

6 квітня – святого Методія, учителя слов'ян, та святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;

7 квітня – святого преподобного Юрія Мелітійського;

8 квітня – святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;

9 квітня – святого мученика Євпсихія;

10 квітня – святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36 інших;

11 квітня – святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;

12 квітня – Лазарева субота; преподобного сповідника Василія, єпископа Парійського;

13 квітня – Вербна неділя та святого священномученика Артемона;

14 квітня – святого сповідника Мартина, Папи Римського;

15 квітня – святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима;

16 квітня – святих мучениць Агафії, Ірини й Хіонії;

17 квітня – святих преподобних Симеона Перського й Акакія Мелетійського;

18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;

19 квітня – святого преподобного Івана Печерника;

20 квітня Великдень.

21 квітня – святого священномученика Януарія та інших;

22 квітня – святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія;

23 квітня – святого великомученика Юрія Переможця;

24 квітня – святого мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів;

25 квітня – святого апостола і євангелиста Марка;

26 квітня – святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;

27 квітня – святого священномученика Симеона та святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;

28 квітня – святих мучеників Максима і Дади;

29 квітня – святих дев'ятьох мучеників у Кизиці та святого преподобного Мемнона;

30 квітня – святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.