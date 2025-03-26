Православний календар на квітень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

У вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у квітні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар. Цікаво Календар головних церковних свят на 2025 рік: що відзначатимуть українці Православний календар на квітень 2025 1 квітня – преподобної Марії Єгипетської; 2 квітня – преподобного Тита Чудотворця; 3 квітня – преподобного Микити Сповідника та мучениці Теодозії; 4 квітня – преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї; 5 квітня – святих мучеників Теодула, Агатопода та інших; 6 квітня – святого Методія, учителя слов'ян, та святого Євтихія, архієпископа Константинопольського; 7 квітня – святого преподобного Юрія Мелітійського; 8 квітня – святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших; 9 квітня – святого мученика Євпсихія; 10 квітня – святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36 інших; 11 квітня – святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського; 12 квітня – Лазарева субота; преподобного сповідника Василія, єпископа Парійського; 13 квітня – Вербна неділя та святого священномученика Артемона; 14 квітня – святого сповідника Мартина, Папи Римського; 15 квітня – святих апостолів із 70 Аристарха, Пуда і Трохима; 16 квітня – святих мучениць Агафії, Ірини й Хіонії; 17 квітня – святих преподобних Симеона Перського й Акакія Мелетійського; 18 квітня – святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта; 19 квітня – святого преподобного Івана Печерника; 20 квітня – Великдень. 21 квітня – святого священномученика Януарія та інших; 22 квітня – святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія; 23 квітня – святого великомученика Юрія Переможця; 24 квітня – святого мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів; 25 квітня – святого апостола і євангелиста Марка; 26 квітня – святого священномученика Василія, єпископа Амасійського; 27 квітня – святого священномученика Симеона та святого преподобного Стефана, єпископа Волинського; 28 квітня – святих мучеників Максима і Дади; 29 квітня – святих дев'ятьох мучеників у Кизиці та святого преподобного Мемнона; 30 квітня – святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.