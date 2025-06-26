Календар релігійних свят на липень 2025 року: що відзначатимуть українці

1 вересня 2023 року Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтоді дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового стилю. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у липні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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Православний календар на липень 2025

1 липня – безсрібників і чудотворців Косми і Даміана, преподобного Никодима Святогорця.

2 липня – святого Фотія, митрополита Київського і всієї Русі.

3 липня – святого Анатолія, патріарха Константинопольського.

4 липня – святителя Андрія, єпископа Критського, преподобної Марти.

5 липня – преподобного Афанасія Афонського.

6 липня – преподобного Сисоя Великого.

7 липня – благовірного Аскольда, первомученика Київського.

8 липня – великомученика Прокопія.

9 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, преподобного Гавриїла Афонського.

10 липня – преподобного Антонія Печерського.

11 липня – рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської.

12 липня – мучеників Прокла та Іларія, мучеників Феодора, варяга, і сина його, Іоанна.

13 липня – Собор архангела Гавриїла.

14 липня – пам'ять святих отців шістьох Вселенських соборів.

15 липня – рівноапостольного великого князя Володимира, День хрещення Київської Русі – України.

16 липня – священномученика Атеногена і 10 його учнів, преподобного Іоанна Вишенського, Святогорця.

17 липня – великомучениці Марини.

18 липня – мученика Еміліана, преподобного Іоанна Багатостраждального, Києво-Печерського.

19 липня – преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого.

20 липня – пророка Іллі.

21 липня – преподобного Симеона та Іоанна.

22 липня – рівноапостольної Марії Магдалини.

23 липня – Почаївської ікони Божої Матері.

24 липня – мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.

25 липня – Успіння праведної Анни, матері Діви Марії.

26 липня – мученика Єрмолая та інших, преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського.

27 липня – великомученика Пантелеймона.

28 липня – апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, преподобного Мойсея, чудотворця Києво-Печерського.

29 липня – мученика Калиника.

30 липня – апостолів Сили, Андроніка та інших.

31 липня – передсвято Винесення чесних древ животворчого хреста Господнього.